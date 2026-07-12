NEDELJA Nezavisni članovi REM-a ušli u Savet i odlučili da se bore: „Očekujemo minimum konstruktivnosti sa druge strane, ostavku uvek možemo dati“

Danas pre 22 minuta  |  A. Latas
NEDELJA Nezavisni članovi REM-a ušli u Savet i odlučili da se bore: „Očekujemo minimum konstruktivnosti sa druge strane…

Nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, nezavisni članovi REM-a, Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić odlučili su da uzmu učešće u radu novog Saveta, a kako kaže Šabić za Danas, vlast je jedva čekala da oni to odbiju.

Narodna skupština pokrenula je i usvojila Autentično tumačenje te zakonske odredbe. Po autentičnom tumačenju nihove ostavke predstavljaju faktičke, političke izjave o neprihvatanju funkcija, koje same po sebi nisu dovoljne da proizvedu pravno dejstvo. Tumačenje, kako ukazuju, polazi od toga da mandat može prestati ostavkom tek ako je prethodno i započeo. Nezavisni kandidati za članove Saveta REM-a stoga ističu da, bez obzira na različita mišljenja o njegovoj
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