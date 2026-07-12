Argentina u polufinalu Mundijala: "Gaučosi" sa igračem manje pobedili Švajcarsku posle produžetaka

Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u poslednjem četvrtfinalu u Kanzas Sitiju savladala Švajcarsku rezultatom 3:1 posle produžetaka.

Junak aktuelnih svetskih šampiona bio je Hulijan Alvarez, koji je u 112. minutu postigao fantastičan pogodak, njegov prvi na turniru. Argentina je povela pogotkom Aleksisa Mekalistera u 10. minutu, glavom posle kornera Lionela Mesija, a izjednačio je Dan Endoj u 67. minutu Samo pet minuta kasnije Švajcarska je ostala sa 10 igrača, nakon što je posle intervencije VAR-a zbog simuliranja drugi žuti karton dobio Bril Embolo. Prethodno, dosuđen je faul Leandru Paredesu,