Strašna noć u Beogradu: Teško ranjeno troje u napadima nožem, hitno prevezeni u Urgentni centar

Dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici i u tim napadima su teško povređene jedna ženska osoba starosti 20 godina i muškarac starosti 22 godine.

Tokom noći tri osobe su teško ranjene u tri napada nožem, rekla je za RTS dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći u Beogradu. Jedan napad se dogodio na Slanačkom putu kod broja 74 i u tom napadu je teško povređen muškarac starosti 34 godine koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Druga dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici i u tim napadima su teško povređene jedna ženska osoba starosti 20 godina i muškarac