Svetsko prvenstvo u vazduhu: Norveška avio-kompanija promenila logo nakon poraza Norveške od Engleske

OSLO: Avio-kompanija Norvidžen Er promenila je svoj logo na Instagramu nakon što je izgubila opkladu na Svetskom prvenstvu u fudbalu od Britiš ervejza, pošto je reprezentacija Engleske pobedila Norvešku rezultatom 2:1 u četvrtfinalu Mundijala, prenose danas mediji.

Prijateljski izazov na društvenim mrežama između dve evropske avio-kompanije pretvorio se u jedan od najkomentarisanijih trenutaka Svetskog prvenstva 2026. van terena, prenosi "Ekonomik tajms". Norveška avio-kompanija privremeno je zamenila svoj Instagram logo kultnim simbolom Speedmarque Britiš ervejza nakon dramatične pobede Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu SP. Opklada je brzo privukla pažnju miliona korisnika na ovoj društvenoj mreži, a druge međunarodne