Obavezni ugovori za otkup poljoprivrednih proizvoda: Nova pravila za sigurniji plasman robe i uređenije tržište

(Foto: Pixabay.com/Ehrecke) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednih proizvođača i prerađivača ili otkupljivača poljoprivrednih proizvoda, kojim se uvode jasnija pravila poslovanja i veća pravna sigurnost za sve učesnike na tržištu.

Novim propisom određeno je koje elemente svaki ugovor o isporuci poljoprivrednih proizvoda mora da sadrži, čime se, kako navode u Ministarstvu, stvaraju predvidljiviji uslovi za proizvođače, prerađivače i otkupljivače. Obaveza zaključivanja pisanog ugovora odnosi se na isporuku proizvoda iz sektora žitarica, voća i povrća, prerađevina od voća i povrća, goveđeg i telećeg mesa, svinjskog mesa, pčelinjih proizvoda, kao i drugih proizvoda utvrđenih propisima. Prema