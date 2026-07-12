Bolja ekipa pakuje kofere, ali se u fudbalu golovi broje: Engleska je u polufinalu SP

Fudbalska reprezentacija Engleske treći je polufinalista Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Nakon 120 minuta više nego uzbudljive igre na stadionu u Majamiju, reprezentacija "Gordon albiona" je savladala selekciju Norveške rezultatom 2:1 (1:1, 1:1), a veliko slavlje Ostrvljanima doneo je Džud Belingem koji je bio dvostruki strelac na meču. Fudbal jeste igra u kojoj ne pobeđuje uvek bolji, ali se na kraju samo golovi broje, a oni su pokazali da "Gordon albion" četvrti put u svojoj istoriji ide u polufinale svetske fudbalske smotre. Početak meča protekao je