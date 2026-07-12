Gutereš poziva SAD i Iran da okončaju neprijateljstva i vrate se razgovorima

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izrazio je danas duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili još jednu rundu uzvratnih udara.

Kako je Gutereš naveo na platformi X, to uključuje nedavne iranske napade na brodove u Ormuskom moreuzu, kao i napade Sjedinjenih Američkih Država na Iran i udare Teherana na mete u susednim zemljama Zaliva. "Svi ovi napadi moraju da prestanu“, poručio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Prema njegovim rečima, povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posledice za narode regiona, kao i za međunarodni mir i bezbednost i globalnu ekonomiju,