Kriza na Bliskom istoku SAD tvrde da je Ormuski moreuz bezbedan, Iran nastavlja napade

Euronews pre 1 dan  |  Autor: Euronews Srbija
Kriza na Bliskom istoku SAD tvrde da je Ormuski moreuz bezbedan, Iran nastavlja napade

Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava nakon novih pretnji koje stižu iz Teherana.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei poručio je da će Iran osvetiti ubistvo svog oca Alija Hamneija i svih stradalih u ratovima, ističući da je osveta "volja nacije" i da će biti sprovedena. Nekoliko sati kasnije, iranski list Hamšari objavio je ilustraciju sa svojevrsnom "crnom listom" osoba koje Teheran smatra odgovornim za smrt bivšeg iranskog lidera. Na njoj se, između ostalih, nalaze američki predsednik Donald Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i
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