Ministarstvo poljoprivrede propisalo obavezne elemente ugovora za otkup poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača poljoprivrednih proizvoda, čime se uvode jasna pravila u poslovanju i obezbeđuje veća pravna i ekonomska sigurnost za sve učesnike na tržištu.

Posle pravilnika kojim su nedavno definisani obavezni elementi ugovora u sektoru mleka i mlečnih proizvoda, novim propisom ista pravila uvode se i za otkup žitarica, voća, povrća, mesa, pčelinjih i drugih poljoprivrednih proizvoda. Reč je nastavku uređivanja tržišta poljoprivrednih proizvoda, kažu iz ministarstva. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da pooljoprivrednici moraju da znaju kome prodaju svoju robu, po kojoj ceni,