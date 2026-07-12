Odbojkašice Srbije do 22 godine osvojile srebro na Evropskom prvenstvu

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Euronews
Odbojkašice Srbije do 22 godine osvojile srebro na Evropskom prvenstvu

Mlađe seniorke Srbije u odbojci osvojile su srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za igračice do 22 godine, nakon što su u finalu u Holandiji poražena od Italije rezultatom 3:1 (25:21, 25:19, 18:25, 25:13).

Iako je pehar pripao selekciji Italije, srpske odbojkašice mogu da budu izuzetno ponosne na ostvareni rezultat. Protiv velikog favorita pružile su snažan otpor, osvojile set i pokazale da ova generacija poseduje kvalitet za najveće domete. Početak finala pripao je Italijankama, koje su u završnici prvog seta napravile ključnu seriju i preuzele kontrolu nad utakmicom. Slična situacija viđena je i u drugom delu igre, kada su Srpkinje dugo bile ravnopravan rival, ali
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