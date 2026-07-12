Rat u Ukrajini: Jedna osoba poginula u napadu na Energodar, Kijev gađao ruske energetske ciljeve

Rat u Ukrajini traje 1.600 dana. Najmanje četiri osobe izgubile su život, među kojima i jedno dete, u napadu ruskih snaga na Sumi, saopštio je načelnik Sumske regionalne vojne uprave Oleg Grigorov. Prema njegovim rečima, meta napada bilo je mesto gde su se nalazi civili i kuda se kretao javni prevoz. Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom vazdušnom napadu na grad Slavjansk u Donjeckoj oblasti, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne