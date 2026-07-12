Tajfun Bavi "potopio" Kinu: Obilne padavine pogodile istočnu obalu, evakuisano skoro dva miliona ljudi

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Tajfun Bavi "potopio" Kinu: Obilne padavine pogodile istočnu obalu, evakuisano skoro dva miliona ljudi

Tajfun Bavi, najjača oluja koja je ove godine pogodila kopneni deo Kine, donela je danas obilne padavine na istočnoj obali sa snažnim vetrovima testirajući sposobnost nadležnih službi da se nosi sa ekstremnim vremenskim prilikama.

Bavi je do nedelje ujutro oslabio na tropsku oluju dok se kretao ka unutrašnjosti, ali su meteorolozi upozorili da bi ovaj sistem veličine Francuske mogao da izazove produžene i obimne padavine širom istočne i severne Kine u narednim danima, prenosi Rojters. Skoro dva miliona ljudi je evakuisano pre dolaska Bavija, uglavnom u provinciji Džedžang, ekonomskom i tehnološkom središtu druge najveće ekonomije sveta. Bavi je pogodio obalski grad Juhuan u Džedžangu oko u
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