Vučić u Lešnici kod Loznice: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje 22. ili 29. avgusta

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Vučić u Lešnici kod Loznice: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje 22. ili 29. avgusta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas domaćinstvo Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke. Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece. Porodica Todorović se bavi stočarstvom i voćarstvom. Tanjug/Amir Hamzagić "Hvala vam na svemu što radite za Loznicu, za Srbiju", rekao je domaćin Dragan Vučiću tokom dočeka. "Neverovatno koliko je lepo. Svaki put kad obilazim i kad idem dole prema
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Roboti, pomoć građanima i novi putevi: Vučić najavio početak proizvodnje u Šapcu i isplatu novca do sredine septembra

Roboti, pomoć građanima i novi putevi: Vučić najavio početak proizvodnje u Šapcu i isplatu novca do sredine septembra

Dnevnik pre 1 dan
Vučić: Pomoć za građane u okviru paketa novih mera biće isplaćena do 10. ili 15. septembra

Vučić: Pomoć za građane u okviru paketa novih mera biće isplaćena do 10. ili 15. septembra

Insajder pre 8 sati
"Hoće li Srbija napred ili se vraćamo u građanske ratove?" Vučić u Jadranskoj Lešnici kod Loznice govorio o izborima: "Na vama…

"Hoće li Srbija napred ili se vraćamo u građanske ratove?" Vučić u Jadranskoj Lešnici kod Loznice govorio o izborima: "Na vama je, narode, odluka" (video)

Blic pre 8 sati
Vučić otkrio datum isplate novca punoletnim građanima: "Sve ćemo vas obradovati, to je ozbiljna mera"

Vučić otkrio datum isplate novca punoletnim građanima: "Sve ćemo vas obradovati, to je ozbiljna mera"

Mondo pre 8 sati
Vučić: Isplata pomoći građanima do polovine septembra; izdvojićemo više novca za lokalne puteve

Vučić: Isplata pomoći građanima do polovine septembra; izdvojićemo više novca za lokalne puteve

RTS pre 8 sati
(Foto) Vučić iz Loznice: Pred građanima odlučujući izbori i odluka - hoće li Srbija u budućnost ili prošlost

(Foto) Vučić iz Loznice: Pred građanima odlučujući izbori i odluka - hoće li Srbija u budućnost ili prošlost

Newsmax Balkans pre 8 sati
Vučić: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje 22. ili 29. avgusta; Isplata pomoći građanima možda i do 10. septembra…

Vučić: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje 22. ili 29. avgusta; Isplata pomoći građanima možda i do 10. septembra

RTV pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićŠabacDragan TodorovićTanjugPredsednik SrbijeLoznica

Politika, najnovije vesti »

Studenti pitaju: Da li se poseta albanskog predsednika krije da bi se „prodao još jedan deo Srbije“?

Studenti pitaju: Da li se poseta albanskog predsednika krije da bi se „prodao još jedan deo Srbije“?

Danas pre 4 sati
Vučić rekao kada očekuje isplatu finansijske pomoći građanima

Vučić rekao kada očekuje isplatu finansijske pomoći građanima

Danas pre 8 sati
"Da nam Srbija nije izašla u susret posledice bi bile: Nesagledive!" Montekargo se zahvalio Vučiću zbog brze pomoći nakon…

"Da nam Srbija nije izašla u susret posledice bi bile: Nesagledive!" Montekargo se zahvalio Vučiću zbog brze pomoći nakon kvara u Elektrovučnoj stanici: "Odnosi se prema Crnoj Gori humano i državnički"

Blic pre 1 dan
Roboti, pomoć građanima i novi putevi: Vučić najavio početak proizvodnje u Šapcu i isplatu novca do sredine septembra

Roboti, pomoć građanima i novi putevi: Vučić najavio početak proizvodnje u Šapcu i isplatu novca do sredine septembra

Dnevnik pre 1 dan
Šumadija je slobodarski kraj Lider naprednjaka Vučević poručio iz sela Dulene sa petrovdanskog druženja: Odavde su kretale…

Šumadija je slobodarski kraj Lider naprednjaka Vučević poručio iz sela Dulene sa petrovdanskog druženja: Odavde su kretale velike stvari za srpski narod

Dnevnik pre 1 dan