Vučić u Lešnici kod Loznice: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje 22. ili 29. avgusta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas domaćinstvo Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke. Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece. Porodica Todorović se bavi stočarstvom i voćarstvom. Tanjug/Amir Hamzagić "Hvala vam na svemu što radite za Loznicu, za Srbiju", rekao je domaćin Dragan Vučiću tokom dočeka. "Neverovatno koliko je lepo. Svaki put kad obilazim i kad idem dole prema