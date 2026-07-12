Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj zbog turističke sezone

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima zbog turističke sezone.

Iz AMSS-a apeluju na učesnike u saobraćaju da budu oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu, posebno na deonicama na kojima su u toku radovi, gde je moguća usporena vožnja i povremene izmene režima saobraćaja. Prema jutrošnjim informacijama, na naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja vozila. Bez čekanja se saobraća i na graničnim prelazima, gde trenutno nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila.