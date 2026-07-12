Crvena zvezda poražena od Zenita: Loš utisak sa priprema se preneo i na generalnu probu!

Crvena zvezda nije uspela da uradi mnogo toga u Rusiji! Zenit je pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 3:1 u poslednjoj proveri crveno-belih pred početak nove sezone.

Tim Dejana Stankovića nije ostavio loš utisak tokom svih 90 minuta na Gasprom areni, ali je ruski velikan umeo da kazni propuste gostiju i u drugom poluvremenu prelomi utakmicu. Strelci za Zenit bili su Aleksandar Soboljev sa bele tačke u 20, Roman Vega u 62. i Felipe Augusto u 75. minutu. Jedini pogodak za srpskog šampiona postigao je Mohamed Abu Fani osam minuta pre kraja. Zvanični sajt Zenita potvrdio je pobedu domaćina od 3:1 u meču Winline Super serije. Crvena