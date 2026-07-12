Haland pokazao veličinu: Izgubio od Engleske, ali porukom oduševio svet – „Džud je moj dobar prijatelj…!“

Hot sport pre 1 sat
Haland pokazao veličinu: Izgubio od Engleske, ali porukom oduševio svet – „Džud je moj dobar prijatelj…!“

Norvežani završili bajku u četvrtfinalu, ali njihov napadač još jednom pokazao zašto ga mnogi poštuju! Erling Haland nije uspeo da odvede Norvešku do samog kraja Svetskog prvenstva, ali način na koji je prihvatio eliminaciju još jednom je pokazao kakav je čovek van terena.

Norveška je bila jedna od najlepših priča ovog Mundijala. Iako je završila takmičenje u četvrtfinalu, ostavila je dubok trag, posebno nakon velike pobede nad Brazilom u prethodnoj rundi. Šansu da ode još dalje imala je i protiv Engleske, ali je na kraju presudila klasa Džuda Belingema, koji je sa dva pogotka odveo svoj tim u polufinale. Ipak, Haland nije tražio izgovore. Naprotiv, imao je samo reči hvale za svog velikog prijatelja. Džud je moj dobar prijatelj i
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