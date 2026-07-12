Vladar Londona: Janik Siner odbranio titulu na Vimbldonu i nastavio sakupljanje grend slemova!

Hot sport pre 29 minuta
Vladar Londona: Janik Siner odbranio titulu na Vimbldonu i nastavio sakupljanje grend slemova!

Tek treba da napuni 25 ove godine, a već došao do pet grend slemova! Janik Siner nastavlja da ispisuje stranice teniske istorije.

Prvi reket sveta odbranio je titulu na Vimbldonu, pošto je u velikom finalu savladao Aleksandra Zvereva rezultatom 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 i stigao do pete Grend slem titule u karijeri. Italijan je tako nastavio dominaciju na najvećim turnirima i u svoju kolekciju dodao drugi pehar sa londonske trave. Prethodno je dva puta osvajao Australijan open i jednom US Open, a novim trijumfom dodatno je učvrstio status vodećeg igrača današnjice. Iako je ostao bez trofeja,
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