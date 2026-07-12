Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je danas da su Zakonom o roditelju-staratelju prava roditelja koji se 24 časa brinu o svojoj deci zagarantovana jer prvi put dobijaju mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, ali će se i povećavati svakog 1. marta i usklađivati s nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Srđan Ilić Ona je za Radio-televiziju Srbije (RTS) naglasila da ovaj zakon, usvojen ove sedmice u Skupštini, ne suspenduje nijedno od postojećih prava, zato što deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite", rekla je ministarka. Takođe se ne suspenduje pravo roditelja negovatelja nakon navršene osamnaeste godine deteta, već se produžava ukoliko postoji