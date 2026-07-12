MUP: U Jakovu zaustavljen vozač sa policijskom opremom, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Insajder pre 49 minuta  |  Beta
MUP: U Jakovu zaustavljen vozač sa policijskom opremom, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Beogradska policija je danas danas oko 10.40 u naselju Jakovo zaustavila vozača (58) automobila "BMV", pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Rotacija, foto: Insajder U saopštenju piše da je su u automobilu pronađena i dva para službenih lisica, jedna službena tablica "Stop policija", dve teleskopske palice i jedan metalni nož. Pronađen je i jedan biber sprej, dva šokera na baterije, jedan crni kačket sa oznakom "UKP", kao i jedan antiradar, piše u saopštenju. MUP je naveo i da je T. D. zadržan u službenim prostorijama i da će protiv njega biti podnete prekršajne prijave po Zakonu o bezbednosti
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