Ukrajinske oružane snage pokušale su da napadnu Moskovsku oblast koristeći približno 300 dronova u proteklih 24 sata, saopštio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Crveni trg, Moskva. Foto: Raul P, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons On je istakao da su ruski PVO sistemi neutralisali većinu lansiranih dronova, prenosi agencija RIA novosti. Agencija navodi da su, kao odogovor na napade ukrajinskih snaga na civile, ruske oružane snage "konstantno ciljale centre za donošenje odluka i komandne punktove, kao i preduzeća koja kijevski režim koristi zajedno sa NATO stručnjacima zaduženim za snabdevanje komponentama, pružanje