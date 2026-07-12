Vučić: Pomoć za građane u okviru paketa novih mera biće isplaćena do 10. ili 15. septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda čak i do 10. septembra.

Foto: Srđan Ilić "To su ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce i za socijalno ugrožena lica, i to sledi, ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra", rekao je Vučić tokom posete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Najavio je da će kompanija Mint započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta i istakao da je sada sve