Evo ko je kontroverzni inspektor Toša uhapšen u Jakovu: Bivši policajac postao poznat posle ubistva pevačice Jelene Marjanović, i ranije je hapšen! (foto)

Kurir pre 2 sata
Evo ko je kontroverzni inspektor Toša uhapšen u Jakovu: Bivši policajac postao poznat posle ubistva pevačice Jelene…

Todor Došen (58), poznat po nadimku Toša, bivši policijski inspektor, ponovo je dospeo u žižu javnosti nakon akcije policije u Jakovu, kada je zaustavljen automobil kojim je upravljao, međutim, on je i ranije bio pod istragama zbog raznih slučajeva koji su ga pratili.

Poslednji put, bivši inspektor optužen je za krivično delo zloupotreba službenog položaja. Optužnica protiv njega u tom slučaju podignuta je u novembru prošle godine. - Postoji opravdana sumnja da je Todor D. u periodu od 24. marta 2022. godine do 28. aprila 2022. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist od 3.337.859,22 dinara u čemu mu je pomogao D. T. - naveli su
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