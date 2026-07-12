Jeziva noć u Beogradu: U tri napada nožem teško ranjeno troje, dva muškarca i devojka (20), užas u Ruzveltovoj

Kurir pre 1 sat  |  RTS
Jeziva noć u Beogradu: U tri napada nožem teško ranjeno troje, dva muškarca i devojka (20), užas u Ruzveltovoj

Tokom noći tri osobe su teško ranjene u tri napada nožem, rekla je dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći u Beogradu.

Jedan napad se dogodio na Slanačkom putu kod broja 74 i u tom napadu je teško povređen muškarac starosti 34 godine koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Druga dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici i u tim napadima su teško povređene jedna ženska osoba starosti 20 godina i muškarac starosti 22 godine. Obe osobe su sa teškim povredama prevezene u Urgentni centar, objavio je RTS. Prošle noći je izvršeno ukupno
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