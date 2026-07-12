Kakav šok za Konora Mekgregora! Vratio se posle pet godina, pa dobio žestoke batine: Sudija prekinuo borbu nakon jednog minuta! (video)

Konor Mekgregor vratio se u UFC, ali je publika ostala razočarana.

Jedan od najiščekivanijih povrataka u istoriji UFC-a završio se na način koji niko nije mogao da predvidi. Nakon pet godina pauze, Konor Mekgregor je ponovo kročio u oktagon, ali je njegov duel protiv Maksa Holoveja trajao tek nešto više od jednog minuta. Iako je od njegove poslednje borbe prošlo pet godina, kada je 2021. u trilogiji sa Dastinom Poarijeom doživeo stravičan prelom noge, Irac je ostao najveća zvezda u istoriji MMA sporta. Uprkos dugom odsustvu, on je