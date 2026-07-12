Mesi prvi put protiv Engleske: Isplivao neverovatan podatak za kapitena Argentine!

Argentina je do duela sa Englezima stigla pobedom nad Švajcarskom (3:1) posle produžetaka, dok je Engleska eliminisala Norvešku (2:1) na identičan način i zakazala prvi zvanični okršaj sa Mesijem.

Osmostruki osvajač Zlatne lopte na meču sa Švajcarskom prvi put na turniru nije uspeo da se upiše u strelce, ali sa osam golova i dalje deli prvo mesto na listi strelaca sa Kilijanom Mbapeom. Bivši reprezentativci Engleske smatraju da će upravo Mesi predstavljati najveću opasnost za ekipu Tomasa Tuhela. "Engleska može fizički da nadigra Argentinu, ali oni imaju Mesija. Ne možete ga čuvati na uobičajen način. Njegova tehnika, osećaj za prostor i harizma su