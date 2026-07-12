Oglasio se selektor Norveške posle eliminacije sa Mundijala: Pitali ga za sporni gol Engleske, a o njegovom odgovoru svi bruje!…

"Igrali smo na najvišem nivou, a sitnice nisu bile na našoj strani.

Ali takav je život i sada nam je potrebno malo predaha. Poraz... Tako je, kako je. Ovo je sam ;vrh svetskog fudbala. Imali smo nekoliko problema na početku, prvih 20 minuta, ali zaista moram da pohvalim momke", rekao je Solbaken za norvešku televiziju TV2. Fudbalska reprezentacija Norveške nije danas uspela da se plasira u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju izgubila od Engleske posle produžetaka 1:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo