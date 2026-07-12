Prve reči Tuhela posle plasmana u polufinale Mundijala: Selektor Engleske ipak nije zadovoljan! Evo šta ga sada brine!

"Danas smo veoma, veoma otežali posao sebi. Rezultat je fantastičan, ušli smo u polufinale. To je sjajno. Ali nisam zadovoljan igrom u svakom smislu. Igrači su se zalagali, ali načinom kojim smo igrali, sebi smo mnogo zakomplikovali stvari. Bili smo nemarni u igri, pravili taktičke greške, nismo igrali dovoljno brzo niti dovoljno dosledno. Na kraju smo imali i sreće", rekao je Tuhel posle utakmice za ITV, preneo je Skaj. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala