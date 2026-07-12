"Sport nas je okupio, Drina nas spaja" MOSI 2026 u znaku ekologije: Sportisti i građani čistili obalu u Perućcu

U okviru 61. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara – MOSI 2026, danas je organizovana velika akcija čišćenja Drine i njene obale u Perućcu. Pod sloganom "Sport nas je okupio, Drina nas spaja, zato je čuvamo", organizatori pozivaju sportiste, članove delegacija, volontere, goste i građane da se pridruže akciji i zajednički doprinesu očuvanju jednog od najvećih prirodnih bogatstava ovog kraja. - Akcija počinje u 12 časova u Perućcu, dok je organizovan polazak u