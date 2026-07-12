Stanković posle poraza od Zenita: Skupo smo platili greške.

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle poraza od Zenita (1:3) u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone 2026/27 da je njegova ekipa skupo platila tehničke greške, ali da iz meča može da izvuče mnogo korisnih zaključaka. "Izgubili smo utakmicu zbog tehničkih stvari, postavljanja, markiranja i pozicije tela.

Mislim da je sve to moglo da se izbegne. Primili smo gol iz penala, zatim sa oko 30 metara, bili smo uspavani, a treći pogodak smo primili iz situacije na kojoj smo radili. To su stvari koje ćemo analizirati između nas", rekao je Stanković, a preneo klub. On je istakao da je, uprkos porazu, zadovoljan pojedinim segmentima igre. "Ostatak utakmice doneo je dosta dobrih stvari. Moramo da budemo bolji u završnici akcija, jer kada osvojimo loptu na njihovoj polovini