Da li je ovo najgluplje isključenje na SP? Embolo dobio crveni karton za neverovatnu stvar

Mondo pre 27 minuta  |  Dušan Ninković
Da li je ovo najgluplje isključenje na SP? Embolo dobio crveni karton za neverovatnu stvar

Odigrane su sve utakmice četvrtfinala na Svetskom prvenstvu u fudbalu, pa sada znamo da će jedno polufinale igrati Francuska i Španija, a drugo Engleska i Argentina.

Poslednje mesto u polufinalu obezbedili su Argentinci pobedom nad Švajcarskom (3:1) nakon produžetaka i sa igračem više kojeg su imali više od sat vremena! Isključenje švajcarskog napadača jedan je od najbitnijih detalja meča i izazvaće mnogo komentara. Iskusni Bril Embolo isključen je u 62. minutu meča, samo nekoliko minuta nakon što je Dan Ndoj postigao gol za izjednačenje. Činilo se u tim momentima da će Argentinci imati ogromnih problema protiv Švajcarske, ali
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