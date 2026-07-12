Nedeljni horoskop: Ovnovima se prazni novčanik, Bikove očekuje unapređenje, a vas?

Mondo pre 10 minuta  |  Miljana Brajović
Nedeljni horoskop: Ovnovima se prazni novčanik, Bikove očekuje unapređenje, a vas?

Nedeljni horoskop od 13. do 19. jula 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 13. do 19. jula 2026. godine vam predviđa nedelju punu izazova.

Moguće je da ćete osetiti kako je vaša uobičajena vatrena energija ograničena obavezama i stresom. Nećete osetiti slabost, ali biće vam potrebna podrška kako biste pregurali ovaj naporan period. Troškovi će početi naglo da rastu tokom prve polovine nedelje i to će vam stvarati stres, ali kako se vikend bude približavao, osetićete olakšanje i stvari će doći na svoje mesto. Sredina nedelje biće idealna za provođenje vremena sa partnerom koji će biti tu da vam popravi
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