Pad temperature uz pljuskove sa grmljavinom: Svežiji kraj vikenda, evo kakvo vreme nas očekuje sledeće nedelje

Mondo pre 18 minuta  |  Aleksandar Blagić
Pad temperature uz pljuskove sa grmljavinom: Svežiji kraj vikenda, evo kakvo vreme nas očekuje sledeće nedelje

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 12. jul 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove.

Maksimalna dnevna od 23 do 31 stepen, dok se u toku dana, pre svega popodneva, očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom prema najavi meteorologa Nedeljka Todorovića. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 32 stepena. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za
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