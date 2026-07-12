Siner ništa nije naučio od Đokovića: Obrukao se pred Kejt Midlton, Britanci mu ovo neće oprostiti

Janik Siner je osvojio peti grend slem pehar u karijeri, drugi na Vimbldonu.

U finalu trećeg grend slema sezone je pobedio Sašu Zvereva - 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Po završetku meča je usledila ceremonija i protkoli, a Italijan se tu nije baš proslavio. Princeza od Velsa Kejt Midlton ga je čekala i držala je vimbldonski trofej u rukama, da mu uruči. Po kraljevskom protokolu Janik je tada trebalo da joj se pokloni i da joj pokaže poštovanje, ali se to nije dogodilo. Kamere su snimale Janika od momenta kada je spiker izgovorio njegovo