Siner ništa nije naučio od Đokovića: Obrukao se pred Kejt Midlton, Britanci mu ovo neće oprostiti

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
Siner ništa nije naučio od Đokovića: Obrukao se pred Kejt Midlton, Britanci mu ovo neće oprostiti

Janik Siner je osvojio peti grend slem pehar u karijeri, drugi na Vimbldonu.

U finalu trećeg grend slema sezone je pobedio Sašu Zvereva - 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Po završetku meča je usledila ceremonija i protkoli, a Italijan se tu nije baš proslavio. Princeza od Velsa Kejt Midlton ga je čekala i držala je vimbldonski trofej u rukama, da mu uruči. Po kraljevskom protokolu Janik je tada trebalo da joj se pokloni i da joj pokaže poštovanje, ali se to nije dogodilo. Kamere su snimale Janika od momenta kada je spiker izgovorio njegovo
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