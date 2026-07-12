Siner - Zverev, uživo: Kakva drama, Saša uzeo prvi set Janiku u finalu Vimbldona

Mondo pre 36 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Siner - Zverev, uživo: Kakva drama, Saša uzeo prvi set Janiku u finalu Vimbldona

Janik Siner ili Saša Zverev - ko će osvojiti Vimbldon? Da li će Italijan da odbrani titulu osvojenu prošle sezone ili će Nemac da nastavi niz posle osvajanja Rolan Garosa.

Saznaćemo uskoro. Dešavanja sa meča pratite na MONDU. Saša je rutinski uzeo svoj servis gem, dok je Siner morao da prolazi kroz "đus" (40:40), ali su obojica na kraju uzela svoje gemove - 1:1. Zverev je osvojio prvi set protiv Sinera - 7:6 (7:9). Pitanje osvajača prvog seta rešiće se u taj-brejku - 6:6. Siner je dobio svoj servis gem, obezbedio je najmanje taj-brejk - 6:5. Prvu brejk šansu imao je Siner, napravio je veliku grešku na forhendu i posle toga je Saša
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