Vučić otkrio datum isplate novca punoletnim građanima: "Sve ćemo vas obradovati, to je ozbiljna mera"

Mondo pre 5 sati  |  Aleksandar Blagić
Vučić otkrio datum isplate novca punoletnim građanima: "Sve ćemo vas obradovati, to je ozbiljna mera"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u poseti porodici Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice kada je govorio o mnogim temama prilikom obraćanja predstavnicima medija.

Najavio je će isplata novca punoletnim građanima, penzionerima i socijalno ugroženim licima biti najverovatnije do 15. septembra, a možda i do 10. septembra. "Pametno smo postupali i skupljali pare godinama. To je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. To nije bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu
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