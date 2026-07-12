Crna Gora očekuje izručenje Vuka Vulevića: To tražila od Srbije još 2025. godine

Vest o hapšenju Vuka Vulevića u subotu u Beogradu, odjeknula je u medijima u Crnoj Gori, jer se ime ovog čoveka, pored ostalog, pominjalo u istrazi nerasvetljenog ubistva glavnog urednika lista "Dan" Duška Jovanovića, za šta on nije nikada procesuiran, jer po službenim objašnjenjima za to nije bilo dokaza.

Vulević je uhapašn u subotu u ugostiteljskom objektu u Beogradu po poternici crnogorske policije raspisane još u septermbru 2024. godine i kod sebe je imao lažne isprave. Crna Gora ga potražuje zbog sumnje da je bio deo međunarodne kriminalne mreže krijmučara narkotika, pod vođstvom Radoja Zvicera i Vasa Ulića, koja je navodno pokušala da prokrijumčari oko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju. Ministarstvo pravde Crne Gore saopštilo je danas da