Cvejić: Vraćanjem nezavisnih članova u Savet REM-a napravljen korak unazad, neće moći da postignu rezultate koje očekuju

Trenutak kada su četiri nezavisna člana Saveta REM-a podneli ostavke zbog nezakonistog poništavanja izbora dvetog člana je bila pobeda demokratske Srbije i vraćanjem u to telo, napravili su korak unazad, izjavio je univerzitetski profesor Slobodan Cvejić, koji je i nekadašnji član Saveta REM-a.

Cvejić je gostujući u programu N1 televizije rekao da je legitimno je da neko proba da da doprinos, ističući da je i sam ušao u to telo kako bi probao da nešto uradi, ali da mu je vrlo brzo postalo jasno da to nije moguće. “Podsetimo se, zaposleni Saveta REM-a, Stevica Smederevac je jedan od članova saveta, on mnogo bolje komunicira sa kancelarijom REM-a, zna unutrašnje odnose u REM-u i tako dalje. Imaće, uz direktorku koja ima pravo da prisustvuje sednicama, a