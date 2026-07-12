Jovanović: Polovina novih turskih tramvaja zbog kvarova ne izlazi na ulice Beograda

N1 Info pre 39 minuta  |  Beta
Jovanović: Polovina novih turskih tramvaja zbog kvarova ne izlazi na ulice Beograda
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da polovina nabavljenih turskih tramvaja ne izlazi na beogradske ulice zbog, kako je naveo, velikog broja kvarova. "Gradska vlast je pre dve godine proglasila velikim uspehom nabavku 25 tramvaja, iako je tender bio nacrtan za tursku fabriku Bozonkaja, a posao vredan nerealnih 67 miliona evra, bez PDV-a. Ali ironija sudbine je da se građani dan-danas ne voze tim tramvajima", rekao je direktor CLS Nikola Jovanović,
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