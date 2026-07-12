Milosavljević: Napad na Arsenijevića ozbiljan čin političkog nasilja i udarac na pravo na sećanje

Jučerašnji napad na književnika Vladimira Arsenijevića ispod Brankovog mosta, neposredno pre komemoracije povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, koja je potom iz bezbednosnih razloga otkazana, je ozbiljan čin političkog nasilja, navodi Marko Milosavljević iz Inicijative mladih Srbije.

Vladimira Arsenijevića juče ujutru je napala i pretukla grupa ljudi, nakon čega su mu i oteli telefon, a MUP Srbije ni do danas nije reagovao. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih Srbije za N1 kaže da je napad na Vladimira Arsenijevića posledica kontinuirane kampanje protiv niza pojedinaca i organizacija koje urgiraju i pozivaju vlast u Srbiji da se prizna genocid u Srebrenici. Dodaje da osim što je napad čin političkog nasilja, to predstavlja i udarac na