Na današnji dan, 12. jul: Rođen Pablo Neruda, poginuo Čarls Stjuart Rols u avionskoj nesreći...

Na današnji dan, 12. jul, dogodilo se: 1191. Engleski kralj Ričard lavljeg srca (Richard) zauzeo je u Trećem krstaškom ratu grad Akru. 1536. Umro je holandski humanista, filozof i filolog Erazmo Roterdamski, kritičar papske države i zloupotreba crkve. Svoje poglede na duhovne, crkvene i društvene prilike izneo je u satiričnom delu "Pohvala ludosti", a njegov spis "De ratione studii" prvi je sistematski program humanističkog školskog obrazovanja. 1543. Engleski