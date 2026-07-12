Tajfun Bavi se kreće istokom Kine, milioni evakuisanih i izmeštenih

Tajfun Bavi koji se kreće između Kine, Tajvana i Japana doneo je danas jake vetrove i obilne kiše istočnim delovima Kine i dotakao kopno provincije Džeđang.

Tajfun je danas ipak oslabio i tropska oluja se smirila, dok vetrovi u centru duvaju brzinom od 101 kilometar na čas, prema podacima kineskog nacionalnog meteorološkog centra. Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka severozapadu, preko istočne Kine. Tajfun je juče prošao severno od Tajvana, ali nije dodirivao kopno. Tajvanska vatrogasna služba saopštila je da je do jutros širom tog ostrva povređeno najmanje 134 ljudi. Očekuje se da će snažni vetrovi i obilne