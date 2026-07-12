Tajfun Bavi se kreće istokom Kine, milioni evakuisanih i izmeštenih

N1 Info pre 1 sat  |  Beta/AP
Tajfun Bavi se kreće istokom Kine, milioni evakuisanih i izmeštenih

Tajfun Bavi koji se kreće između Kine, Tajvana i Japana doneo je danas jake vetrove i obilne kiše istočnim delovima Kine i dotakao kopno provincije Džeđang.

Tajfun je danas ipak oslabio i tropska oluja se smirila, dok vetrovi u centru duvaju brzinom od 101 kilometar na čas, prema podacima kineskog nacionalnog meteorološkog centra. Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka severozapadu, preko istočne Kine. Tajfun je juče prošao severno od Tajvana, ali nije dodirivao kopno. Tajvanska vatrogasna služba saopštila je da je do jutros širom tog ostrva povređeno najmanje 134 ljudi. Očekuje se da će snažni vetrovi i obilne
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tajfun Bavi se kreće istokom Kine, milioni evakuisanih i izmeštenih

Tajfun Bavi se kreće istokom Kine, milioni evakuisanih i izmeštenih

Serbian News Media pre 1 sat
Tajfun Bavi se kreće istokom Kine: Milioni evakuisanih, obilne kiše, jaki vetrovi

Tajfun Bavi se kreće istokom Kine: Milioni evakuisanih, obilne kiše, jaki vetrovi

Danas pre 1 sat
VIDEO Tajfun Bavi pravi haos u Kini: Evakuisano više od 2,5 miliona ljudi, vetar čupao stabla iz korena

VIDEO Tajfun Bavi pravi haos u Kini: Evakuisano više od 2,5 miliona ljudi, vetar čupao stabla iz korena

Nova pre 2 sata
Tajfun Bavi "potopio" Kinu: Obilne padavine pogodile istočnu obalu, evakuisano skoro dva miliona ljudi

Tajfun Bavi "potopio" Kinu: Obilne padavine pogodile istočnu obalu, evakuisano skoro dva miliona ljudi

Euronews pre 2 sata
"Zver" veličine Francuske pogodila Kinu: Evakuisano dva miliona ljudi VIDEO

"Zver" veličine Francuske pogodila Kinu: Evakuisano dva miliona ljudi VIDEO

B92 pre 2 sata
Obilne padavine u delu Kine pogođenom tajfunom, evakuisano skoro dva miliona ljudi

Obilne padavine u delu Kine pogođenom tajfunom, evakuisano skoro dva miliona ljudi

Politika pre 3 sata
Evakuisano skoro 2 miliona ljudi: Tajfun nosi krovove i drveće, nivo vode na ulicama sve veći (foto/video)

Evakuisano skoro 2 miliona ljudi: Tajfun nosi krovove i drveće, nivo vode na ulicama sve veći (foto/video)

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KinaJapanTajvan

Svet, najnovije vesti »

Vojni sukob SAD i Irana: Razmena udara i blokada Ormuza

Vojni sukob SAD i Irana: Razmena udara i blokada Ormuza

Naslovi.ai pre 12 minuta
Direktor Odeljenja za evropske poslove MSP Rusije: Moskva otvorena za dijalog sa NATO pod jednim uslovom

Direktor Odeljenja za evropske poslove MSP Rusije: Moskva otvorena za dijalog sa NATO pod jednim uslovom

Insajder pre 31 minuta
„U zatvor sa lisicama na rukama, nikakvo pomirenje sa Fidesom“: Mađari koji su se zbog politike režima Orbana prinudno iselili…

„U zatvor sa lisicama na rukama, nikakvo pomirenje sa Fidesom“: Mađari koji su se zbog politike režima Orbana prinudno iselili u inostranstvo zagovornici radikalnih mera

Danas pre 27 minuta
Izraelske snage izvele nove upade na jugu Sirije, postavljeni privremeni kontrolni punktovi

Izraelske snage izvele nove upade na jugu Sirije, postavljeni privremeni kontrolni punktovi

RTV Novi Pazar pre 31 minuta
Dete ranjeno u napadu! Presretnuti iranski projektili u Kataru, ima povređenih: Sirene odjekivale u Bahreinu, stanovnici…

Dete ranjeno u napadu! Presretnuti iranski projektili u Kataru, ima povređenih: Sirene odjekivale u Bahreinu, stanovnici dobili hitno upozorenje

Blic pre 31 minuta