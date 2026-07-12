U Zalazju obeležavanje 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika

U Zalazju kod Srebrenice danas će biti obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici Armije RBiH pod komandom Nasera Orića, prenosi RTRS.

Tada su nestale i 22 osobe, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 10. juna 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju, prilikom traženja bošnjačkih žrtava. Njihovi posmrtni ostaci su sahranjeni 2012. godine. Ranije su sahranjena dva vojnika, dok se 10 osoba i dalje vode kao nestalo. Sud Bosne i Hercegovine je u novembru 2018. godine pravosnažno oslobodio bivšeg komandanta Armije RBiH Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. godine u mestima Zalazje,