U Zalazju obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
U Zalazju obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika

U selu Zalazju kod Srebrenice danas su obeležene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje, kao i bratunačkim selima Biljača i Zagoni ubili pripadnici Armije Republike BiH (SRBiH), pod komandom Nasera Orića.

Parastosu su prisustvovali potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Petko Rankić, izaslanik srpskog člana Predsedništva BiH Marko Milisav, ministar saobraćaja i veza RS Zoran Stevanović, kao i veliki broj građana, prenela je Radio-televizija RS (RTRS). Obraćajući se prisutnima Stevanović je naveo da se "ove žrtve ne smeju zaboraviti i da se ovakvo stradanje nikada, nikome i nigde ne sme ponoviti". Dodao je da je neophodno čuvati mir i Republiku
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