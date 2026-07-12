Nevreme poplavilo ulice u Beogradu, RHMZ najavljuje nastavak padavina i širenje oluje

Naslovi.ai pre 4 minuta
Nevreme poplavilo ulice u Beogradu, RHMZ najavljuje nastavak padavina i širenje oluje

Jaka kiša poplavila je pojedine beogradske ulice i otežala saobraćaj, dok RHMZ upozorava da se olujni sistem premešta ka Pomoravlju, Podunavlju i Braničevskom okrugu.

U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme sa temperaturama do 31 stepen, dok se u većem delu zemlje predviđaju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. N1 Info Insajder Radio 021 RTS

RHMZ upozorava da će jaka oblačnost na području Beograda i u narednih sat vremena doneti intenzivne padavine, a olujni sistem se dalje premešta ka Pomoravlju, Podunavlju i Braničevskom okrugu. Nova Euronews Dnevnik

Snažno nevreme već je izazvalo poplave na beogradskim ulicama, a posebno su pogođene Radnička i Višnjička ulica gde je saobraćaj izuzetno otežan. Blic Telegraf

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