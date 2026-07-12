RHMZ povukao hitna upozorenja, u Beogradu zabeležene urbane poplave

Naslovi.ai pre 1 sat
RHMZ povukao hitna upozorenja, u Beogradu zabeležene urbane poplave

Nakon obilnih padavina i lokalnih poplava, RHMZ je zamenio hitna upozorenja opštom prognozom, dok se sledeće sedmice očekuje toplo i nestabilno vreme sa temperaturama do 33 stepena.

U Srbiji je danas promenljivo i svežije sa temperaturama do 31 stepen. Sledeće nedelje biće toplo i nestabilno: u utorak sunčano i toplije do 33 stepena, dok su u sredu i četvrtak ponovo mogući pljuskovi. N1 Info Insajder Radio 021

RHMZ je povukao hitna upozorenja i zamenio ih opštom prognozom do kraja dana, prema kojoj će vreme biti promenljivo sa lokalnom kišom i umerenim vetrom u Vojvodini i na istoku zemlje. Nova Euronews Nedeljnik

Nevreme je izazvalo urbane poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U Beogradu su zabeleženi grad i pad temperature na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir

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