Stabilizacija vremena u Srbiji, od subote ekstremne vrućine i preko 40 stepeni

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Nakon današnjeg nevremena i poplava, vreme se stabilizovalo, a meteorolozi za sledeću subotu najavljuju ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje će preći 40 stepeni.

U Srbiji se nakon današnjeg nevremena vreme stabilizovalo. Sledeće nedelje biće toplo sa temperaturama do 35 stepeni, dok se od subote, 18. jula, očekuje ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje bi mogle da pređu 40 stepeni. N1 Info RTS Mondo

RHMZ je povukao prethodna hitna upozorenja i zamenio ih opštom prognozom, ali je izdao novo upozorenje na nevreme koje se sprema u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje. Nova Euronews Nedeljnik Blic

Nevreme je izazvalo urbane poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U Beogradu su zabeleženi grad i pad temperature na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir