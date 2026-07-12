Urbane poplave u Srbiji, novo upozorenje RHMZ za zapad i jugozapad zemlje

Naslovi.ai pre 50 minuta
Urbane poplave u Srbiji, novo upozorenje RHMZ za zapad i jugozapad zemlje

Nakon poplava u Beogradu, RHMZ je izdao novo upozorenje na nevreme u zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije, dok se sutra očekuje uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima.

U Srbiji je danas svežije, dok se sutra očekuje uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima. Sledeće nedelje biće toplo: u utorak sunčano do 33 stepena, a u sredu i četvrtak nestabilno sa pljuskovima. N1 Info Serbian News Media Radio 021

RHMZ je povukao prethodna hitna upozorenja i zamenio ih opštom prognozom, ali je izdao novo upozorenje na nevreme koje se sprema u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje. Nova Euronews Nedeljnik Blic

Nevreme je izazvalo urbane poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U Beogradu su zabeleženi grad i pad temperature na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir

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