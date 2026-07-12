Urbane poplave u Srbiji: Palo više od 30 litara kiše po kvadratnom metru

Naslovi.ai pre 6 minuta
Urbane poplave u Srbiji: Palo više od 30 litara kiše po kvadratnom metru

Obilne padavine izazvale su lokalne poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime veliku količinu vode, dok je u Beogradu temperatura pala na 19 stepeni uz pojavu grada.

U Srbiji je danas promenljivo i svežije sa temperaturama do 31 stepen, uz pljuskove. Sledeće nedelje biće promenljivo, s tim što će utorak i sreda biti suvi, a od četvrtka ponovo nestabilno. N1 Info Insajder RTK

RHMZ je izdao žuti i narandžasti meteoalarm, a nepogode su, pored Beograda, pogodile Loznicu, Lapovo, Kučevo, Negotinsku krajinu, Pirot i Dimitrovgrad. Nova Euronews Blic

Nevreme je izazvalo urbane poplave u Beogradu i drugim mestima jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U višim delovima prestonice zabeleženi su sugradice i grad, a temperatura je pala na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir RTV

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