Urbane poplave u Srbiji: Palo više od 30 litara kiše po kvadratnom metru
Obilne padavine izazvale su lokalne poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime veliku količinu vode, dok je u Beogradu temperatura pala na 19 stepeni uz pojavu grada.
U Srbiji je danas promenljivo i svežije sa temperaturama do 31 stepen, uz pljuskove. Sledeće nedelje biće promenljivo, s tim što će utorak i sreda biti suvi, a od četvrtka ponovo nestabilno. N1 Info Insajder RTK
RHMZ je izdao žuti i narandžasti meteoalarm, a nepogode su, pored Beograda, pogodile Loznicu, Lapovo, Kučevo, Negotinsku krajinu, Pirot i Dimitrovgrad. Nova Euronews Blic
Nevreme je izazvalo urbane poplave u Beogradu i drugim mestima jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U višim delovima prestonice zabeleženi su sugradice i grad, a temperatura je pala na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir RTV