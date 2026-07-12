Urbane poplave u Srbiji, prognoza najavljuje umereno toplo leto bez tropskih vrućina

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Nakon poplava u Beogradu, RHMZ je izdao novo upozorenje za zapad zemlje, dok dugoročna prognoza do kraja jula najavljuje smenu toplih perioda i osveženja bez ekstremnih vrućina.

U Srbiji je danas svežije, dok se sutra očekuje uglavnom suvo vreme. Tokom leta se očekuje umereno toplo vreme bez dugotrajnih tropskih vrućina, a do kraja jula smenjivaće se kraći topli periodi i osveženja sa padavinama. N1 Info Serbian News Media Dnevnik

RHMZ je povukao prethodna hitna upozorenja i zamenio ih opštom prognozom, ali je izdao novo upozorenje na nevreme koje se sprema u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje. Nova Euronews Nedeljnik Blic

Nevreme je izazvalo urbane poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U Beogradu su zabeleženi grad i pad temperature na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir