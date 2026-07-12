Urbane poplave u Srbiji, sledeće nedelje toplo i nestabilno vreme

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Obilne padavine izazvale su lokalne poplave, dok se sledeće sedmice očekuje toplo i nestabilno vreme sa temperaturama do 33 stepena i novim pljuskovima sredinom nedelje.

U Srbiji je danas promenljivo i svežije sa temperaturama do 31 stepen. Sledeće nedelje biće toplo i nestabilno: u ponedeljak umereno oblačno, u utorak sunčano i toplije do 33 stepena, dok su u sredu i četvrtak ponovo mogući pljuskovi. N1 Info Insajder Radio 021

RHMZ je izdao meteoalarme zbog nepogoda širom zemlje. Jaki pljuskovi se u narednih sat vremena očekuju na jugu Banata, u Pomoravlju i Braničevu, dok se posle podne u Vojvodini očekuje razvedravanje. Nova Euronews Blic RTV

Nevreme je izazvalo urbane poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U Beogradu su zabeleženi grad i pad temperature na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir